ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する藤木直人が、主人公・国見飛鳥役を演じるのんとの初共演について語った。ドラマ『MISS KING / ミス・キング』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○役作りの一環で将棋セットを実際に購入主人公・国見飛鳥(のん)とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる藤堂成悟役を演じる藤木。のんとは今回が初共演となるが、初対面を「のんさんとはお会