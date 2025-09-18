メ～テレ（名古屋テレビ） もはや、命を守るためにも必要不可欠になっているエアコン。これだけ暑い日が続くと、費用もかさみます。夏休みを終え、学校でもエアコンは最大限に活用されているんですが、愛知の県立高校では、一部のエアコン料金を保護者が負担していると言います。取材を進めると、残暑並みの厳しい事情が見えてきました。 名古屋市千種区にある、県立愛知総合工科高校。 生徒たちは、エアコンの効い