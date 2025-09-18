Rolling Stone Japan注目の来日公演。今回ピックアップするのは、スライドギターの魔術師、サニー・ランドレス（Sonny Landreth）。スライドギターという楽器の可能性を拡張し、ジャンルの境界を軽やかに飛び越えるサニー・ランドレスが、貴重なソロセットの来日公演を開催する。かのエリック・クラプトンが「最も過小評価されているが、最も進化した音楽家」と称賛。ルーツミュージックへの深い理解と、革新的な奏法で生み出され