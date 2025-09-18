【新華社アルタイ9月18日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州哈巴河（カバ）県の白哈巴村でこのほど、雨の後に雲海が現れた。村では秋口から気温が下がり、降雨量が増えたことで谷あいに水蒸気が満たされ、雲海が頻繁に発生している。（記者/阿曼）