京都みやこめっせで2025年7月18日（金）〜7月20日（日）の3日間にわたって開催されたインディーゲームの祭典「BitSummit the 13th」。BitSummit実行委員会は、7月19日に発表された「BitSummitアワード」受賞作品から3作品を「東京ゲームショウ2025」のBitSummitブースに出展することを発表しました。インディーゲームコーナーBitSummitブースに出展2025年9月25日（木）〜9月28日（日）まで幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2