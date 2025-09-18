アジア・コモディティ騰落率ランキング＝09/18営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.32％ 上海異形鉄筋 -0.19％ 大連ポリエチレン -0.41％ 上海重油 -0.91％ 上海銅 -1.13％ 上海ゴム -1.69％ ＊数値は前日比％