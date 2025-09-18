日本ダービー４着のサトノシャイニング（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キズナ）は毎日王冠（１０月５日、東京・芝１８００メートル）で引き続き武豊騎手＝栗東・フリー＝とコンビを組む。京成杯オータムＨ１１着だったエリカエクスプレスは秋華賞（１０月１９日、京都・芝２０００メートル）で武豊騎手と初コンビを組む。名古屋城Ｓを勝ったテーオーパスワードはシリウスＳ（９月２７日、ダート２０００メートル）で重賞初制