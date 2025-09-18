メインシナリオ･･･調整安場面、0.6600が最初の関門。10日に年初来高値を更新すると、前日には0.6707まで上値を伸ばした。だが、ボリンジャーバンド(θ＝21）の+2σに上値を抑えられると、これまで支持となっていた5日線を割り込み、目先、調整安場面となりそうだ。売りが先行すると、節目の0.6600が最初の関門。0.65台に沈むと、21日線がある0.6566や節目の0.6500が視野に入る。0.6500を割り込むと、8月27日の安値0.6463を試