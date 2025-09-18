ハイエンド有線ヘッドフォン「YH-5000SE」 ヤマハは、独自の「オルソダイナミックドライバー」を搭載したハイエンド有線ヘッドフォン「YH-5000SE」と、ヘッドフォンスタンド「HST-5000」を10月1日より値上げ。ヘッドフォンは495,000円から550,000円へ、スタンドは38,500円から66,000円となる。 ヤマハは理由について、「原材料価格および物流費の高騰、それらに起因するコストの上昇」を挙げている。 ヘッドフォ