秋田朝日放送 鹿角広域消防本部によりますと、クマに襲われたのは、秋田県鹿角市八幡平坂比平で電柱の管理作業をしていた５０代と２０代の男性２人です。午後２時半ごろ、２０代男性から「クマに襲われた」と通報がありました。 ５０代男性が顔から出血していて、２０代男性は足をかまれてけがをしているということです。いずれも意識があり会話ができる状態で病院に運ばれています。