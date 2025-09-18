NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。西武はラミレス投手を登録し、前日先発の武内夏暉投手を抹消しました。昨季メジャーで15試合にリリーフ登板した新助っ人・ラミレス投手は、約2か月半ぶりの再昇格。ここまでは1軍の22試合に登板し、1勝0敗4ホールド、23奪三振、防御率0.83の好成績を残しています。前日17日には1軍本拠地・ベルーナドームで行われた2軍巨人戦の9回に登板し、三者凡退に抑える好投。ファームの3登板で防御率0.