◇MLB ブレーブス 9-4 ナショナルズ(日本時間18日、ナショナルズ・パーク)ナショナルズの小笠原慎之介投手が9回にリリーフ登板するも3連打を浴びるなど3失点となりました。3-6とビハインドで小笠原投手は9回からマウンドに上がると、先頭をチェンジアップで空振り三振に抑えます。しかし続くマット・オルソン選手に初球をはじき返され、センターへのヒットとされると、そこから連打を浴び1アウト満塁のピンチを招きます。続く打者