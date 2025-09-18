三菱自動車は１８日、約２年ぶりに全面改良した軽自動車「デリカミニ」を１０月２９日に発売すると発表した。路面状態に応じてエンジンなどの制御を変更できるドライブモードを同社の軽で初めて搭載し、走破性を高めた。好調な車種を短期間で改良し、国内販売の拡大を目指す。税込み価格は１９６万４６００〜２９０万７３００円で、月４０００台の販売目標を掲げた。主力のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「アウトランダー」など