記者会見するチームみらいの安野党首＝18日午前、国会チームみらいの安野貴博党首は18日の記者会見で、党員制度を創設し、募集を始めたと発表した。党費が異なる三つの月額プランを用意し、党大会への参加形式などで差を図る。企業・団体献金を受けず、政治資金パーティーは実施しない方針を堅持しつつ、組織拡大に向けて安定的な収入を確保する狙いがある。党大会への参加をオンラインに限定した「スターター」が1500円、実際