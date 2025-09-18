ヤクルトの石川雅規投手プロ野球の現役最年長選手、ヤクルトの石川雅規投手（45）が25年目となる来季も現役続行することが18日、分かった。球団が契約を更新する方針を伝え、石川もプレーを続ける意向を示したという。現役最多の通算188勝を挙げている。今季はプロ野球新記録となる24年連続勝利を挙げるなど、これまで7試合に登板して2勝4敗、防御率8.23。球団幹部は「野球に取り組む姿勢で周囲に与える影響も含め、総合的に評