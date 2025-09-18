「ソフトバンク−日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは伊藤優輔投手を出場選手登録した。プロ入り後最速１５４キロをマークしている伊藤は今年１月、甲斐拓也捕手が巨人へＦＡ移籍したことに伴って人的補償で加入。今季２度目の昇格となった。前回昇格時は２試合にリリーフ登板して防御率０・００。６月下旬のファーム降格以降も状態は悪くなく、１７試合の登板で失点は１度のみと好投を続けていた。