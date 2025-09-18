定例記者会見をする石油連盟の木藤俊一会長＝18日午後、東京都千代田区石油連盟の木藤俊一会長（出光興産会長）は18日、トラックなどに使われる軽油の販売価格でカルテルを結んだとして、公正取引委員会が販売8社を独禁法違反の疑いで強制調査したことに関し「国民の不信感につながるような行為は一切やってはならないし、許されない」と述べた。定例記者会見で答えた。公取委は今年2月にもガソリンの販売事業者らでつくる「長