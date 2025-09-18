ロフトでは、2025年9月17日から23日までの期間、お買い物5％オフに加えてスタンプ2倍になる「ロフトクPLUS」を開催中です。期間中は何度でも5％オフにロフトアプリ会員限定でお得になる「ロフトク」が、ロフトアプリ10周年記念として「ロフトクPLUS」にパワーアップ中。ロフトク5％オフクーポンは、ロフトアプリに配信。期間中にクーポンを提示することで、何度でも利用可能です（1会計で税抜1000円以上のお買い物が対象）。また、