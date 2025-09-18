将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は9月18日、神戸市の「ホテルオークラ神戸」で第2局の対局を行っている。注目の一戦は、夕食休憩を経て夜戦へ。解説棋士からは「“ド”が付くくらいの急所を迎えている」の声も上がっており、今後の展開から一手も目が離せない。【映像】伊藤叡王が藤井王座に勝利した瞬間の表情藤井王座の先勝で迎えた注目のシ