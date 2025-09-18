ＮＨＫ大阪は１８日、大阪市内で定例局長会見を行い、麻薬取締法違反の疑いで４日に逮捕され、同局が制作する連続テレビ小説「ばけばけ」を降板した俳優の清水尋也容疑者について言及した。清水容疑者の逮捕、降板を受けて、森田正人局長代行は「所属事務所から降板の申し出があり、（ドラマの）放送開始はスケジュールを変えずに進められる、と現場から聞いております」と経緯と今後の対応について説明した。同局では２０年