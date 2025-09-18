今年３月上旬に第２子を出産したタレント・菊地亜美が１６日、ＳＮＳを更新。「芸能界では先輩ですが、プライベートで仲良くさせていただいてる」というトップ女優とランチをしたことを明かした。２０２０年８月に第１子を出産した菊地。同じ２児ママの北川景子との笑顔の２ショットを添え、「５年前、長女を出産してまだ３ヶ月の頃。もちろんママ友なんていなくて、不安の中で初めての育児に奮闘している時、同じ時期に出産さ