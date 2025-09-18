女子ゴルフ「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」が9月19日に開幕します。地元の愛知出身で、期待の新星・入谷響選手に注目です。愛知県豊川市出身の入谷響選手は、2024年にプロテストに合格すると、2025年6月には、ルーキーで”一番乗り”で初優勝を飾るなど、女子ゴルフ期待の新星です。入谷選手：「優勝というよりも終わったというほっとした感じが一番強くて。ガッツポーズもしていられないくら