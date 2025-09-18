引退試合後に、晴れやかな表情でファンに手を振る永里さん（中央）＝１５日、荻野運動公園サッカー元女子日本代表ＦＷで２０１１年女子ワールドカップ（Ｗ杯）の優勝に貢献した厚木市出身の永里優季さん（３８）の引退試合が１５日、同市中荻野の荻野運動公園で開かれた。試合後、山口貴裕市長から永里さんに特別感謝状が贈られた。永里さんは市立鳶尾小学校、同荻野中学校、県立厚木東高校（現・厚木王子高）を卒業。日本代表