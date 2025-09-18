9月17日、Wリーグフューチャー所属の日立ハイテククーガーズは、新外国籍選手のローレ・デヴォスとの2025－26シーズンにおける選手契約を発表した。 現在26歳でベルギー出身のデヴォスは185センチのパワーフォワード。ベルギーの年代別代表を経験し、コロラド州立大学を卒業後はヨーロッパやオーストラリアのチームを渡り歩い