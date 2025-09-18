ビートレンドがこの日の取引終了後、２５年１２月末日時点の株主から株主優待制度を新設すると発表した。毎年１２月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、Ａｍａｚｏｎギフトカードなど交換できるデジタルギフトを保有株数１００株以上１０００株未満の株主には３０００円分、保有株数１０００株以上の株主には１万５０００円分贈呈する。 同時に、２５年１２月期の単独業績予想について、