大阪油化工業は１８日の取引終了後、２５年９月期の連結業績予想の上方修正を発表した。今期の最終損益予想を従来の３０００万円の赤字から２０００万円の黒字（前期は損益トントン）に見直した。 売上高予想は従来の見通しから１億３０００万円増額の１１億８０００万円（前期比１９．６％増）に引き上げた。半導体・電子材料向けの需要の回復とともに、資源・エネルギー関連の引き合いが好調に推移し、受託蒸留事業