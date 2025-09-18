【その他の画像・動画等を元記事で観る】 寺西拓人（timelesz）が初主演を務める映画『天文館探偵物語』（11月21日より鹿児島県にて先行公開 / 12月5日より TOHO シネマズ日比谷他 全国公開）の特報映像、場面写真、追加キャストが一挙解禁となった。 ■映画『天文館探偵物語』とは 南九州一の繁華街、鹿児島県の天文館を舞台にした映画『天文館探偵物語』。 探偵業を営み、困ってる人たちを見過ごせない人情に厚い宇佐美蓮（