18日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8893枚だった。うちプットの出来高が9719枚と、コールの9174枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の700枚（125円安280円）。コールの出来高トップは4万7000円の1283枚（100円高270円）だった。 コールプット