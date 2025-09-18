国際サッカー連盟（FIFA）は18日、最新のFIFAランキングを発表。日本代表は19位で、7月に発表された前回から2つ順位を落とした。前回発表時に、15位から17位へとランクダウンした日本代表は、9月に実施したアメリカ遠征で、メキシコ代表とアメリカ代表と対戦したものの、1分1敗の無得点・2失点という成績に。この結果もあり、さらに2つ下げることとなった。一方で、FIFAワールドカップ26欧州予選が本格的に始まったなか、9月