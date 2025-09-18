18日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3247枚だった。うちプットの出来高が1959枚と、コールの1288枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の256枚（45円安265円）。コールの出来高トップは4万6000円の295枚（220円高1015円）だった。 コールプット 出来