セレソンは９月９日、2026年W杯南米予選最終節でボリビアとのアウェーゲームに臨んだ。すでにW杯出場を決めているセレソンにとっては消化試合。一方、ボリビアは勝てば大陸間プレーオフ進出の権利を得る可能性があった（試合前の時点でボリビアは７位のベネズエラと勝点１差の８位だった）。試合が行なわれたのは標高4150ｍの町で、その名もエル・アウト（スペイン語で「高い場所」を意味する）。富士山頂より374m高い。それで