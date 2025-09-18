リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、デビューを果たしたスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクに賛辞を送った。クラブ公式サイトが伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が17日に行われ、リヴァプールはアトレティコ・マドリードと対戦。4分にモハメド・サラーのFKがアンドリュー・ロバートソンに当たってコースが変わって先制すると、6分にはサラーが追加点を挙げた。その後、2点差を追