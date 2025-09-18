18日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1260枚だった。うちプットの出来高が1209枚と、コールの51枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の238枚（3円安27円）。コールの出来高トップは5万5000円の24枚（7円高35円）だった。 コールプット 出来高前