【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『JUNON』11月号が9月22日に発売。表紙は3パターンで刊行され、通常版の裏表紙には岩橋玄樹、臨増版の表紙＆裏表紙には騎士X-Knight X-、特別版の表紙＆裏表紙にはSOPHIAが登場する。 ■騎士X-Knight X- タケヤキ翔が加入し、Knight A-騎士A-から騎士X-Knight X-グループ名を改名。新体制となり、勢いを増す4人が初の顔出しで『JUNON』に登場。実写撮り下ろし＆描き下ろし