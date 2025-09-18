ドジャースのブレイク・スネル投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板。7回を2安打無失点、2四球11奪三振の快投で、今季5勝目を挙げた。7回の2死一、二塁というピンチの場面では、マウンドにきたデーブ・ロバーツ監督を追い返し、交代を拒否するようなシーンもあった。継投策が裏目に出るケースが続いただけに、続投志願にファンも喝采を贈った。 ■“2番手”もブル