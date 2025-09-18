水戸証券 [東証Ｐ] が9月18日大引け後(17:00)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の上期配当を15円(前年同期は15円)実施する方針とした。下期配当は引き続き未定とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 今期の中間配当につきましては、１株当たり15円（予定）といたします。なお、当社は、今後、更なる株主還元の強化の一環として、第七次中期経営計画期間（2026年３月期から2030年３