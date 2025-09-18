9月16日、謎解きクリエイターでタレントの松丸亮吾がSNSを更新し、これまでのイメージを覆す“ムキムキ姿”を公開した。しっかりと鍛えられた上腕や胸筋が目を引く写真に、フォロワーからは驚きの声が相次いでいる。「テレビで見かける松丸さんは、落ち着いた印象の好青年として知られ、体を露出する機会も多くありません。華奢なイメージをもっていた人も多いだけに、今回の投稿はインパクトが大きかったようです」（芸能記者）