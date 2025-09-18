「神聖かまってちゃん」のドラマーで、「バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHI」のメンバーでもある、みさこさん（鈴姫みさこさん）が、医師から「2cm以下の浸潤がん」との診断を受けたことを、それぞれのグループの公式ホームページで発表しました。【写真を見る】【 神聖かまってちゃん・みさこさん 】 「２cm以下の浸潤がん」を公表「ガッと検査してピャッと治しますー！」と前向きに投稿今後行われる治療については「転移の有