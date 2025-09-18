いよいよ迎えるオリンピックシーズン。昨シーズン、ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪の出場枠を懸けた世界選手権では、日本勢が男女シングル最大3枠、ペアは1枠獲得と大健闘した。そして、五輪代表を決める全日本選手権が12月、東京・代々木体育館で行われる。その舞台に向けた地方ブロック大会の東京選手権、中部選手権が9月19日からスタート。さまざまな思いを胸にシーズンへと臨む選手たち。早くも国内外で試合が開催され、