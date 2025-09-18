ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。楽しみな悩みについて綴りました。【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「開けたら閉じられない日本酒の保存方法を楽しく考えています」 【ＡＬＳ闘病】「高校時代の友人から『にゃんかっぷ』を」「看護師さんから『伊豆の瞳』をいただきました」