二人乗りのバイク２台で信号無視や蛇行運転など危険な運転をしたとして、男子高校生2人が逮捕されました。 【写真を見る】押収された2台のバイク 道路交通法違反(共同危険行為等の禁止)の疑いで逮捕されたのは、熊本市に住む18歳と16歳の男子高校生です。 2人は9月1日午前2時40分ごろ、熊本市西区上代の県道28号でそれぞれのバイクに別の少年を乗せた二人乗りの状態で、蛇行運転や信号無視、高速走行をしながら、パトカー