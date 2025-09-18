世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）、国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）バンタム級２団体統一王者の中谷潤人（２７）（Ｍ・Ｔ）が１８日、相模原市内の所属ジムで記者会見し、両王座を返上し１階級上のスーパーバンタム級に転向することを発表した。来年に同級世界４団体統一王者・井上尚弥（大橋）への挑戦を目指す。中谷は階級を上げる理由について「強い井上選手がいること」と明言し、４団体統一王座に向けて「何が必要か自問自答