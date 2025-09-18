◇MLB カブス 8-4 パイレーツ(日本時間18日、PNCパーク)カブスがパイレーツとの3連戦最終戦8-4で勝利を収め、2020年以来5年ぶりとなるポストシーズンへ進出しました。チームは初回、2本のホームランで4点を先制。2回に同点に追いつかれましたが、6回に犠牲フライとタイムリーで3点、8回にも1点を追加し、勝利しました。体調不良により、欠場が続いていた鈴木誠也選手はこの日6試合ぶりにスタメン出場。第1打席にデッドボールを受け