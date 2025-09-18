BLACKPINK（ブラックピンク）LISA（リサ）が、17日に開幕した第30回釜山（プサン）国際映画祭にサプライズ登場した。釜山市内の「映画の殿堂」野外舞台の開幕式レッドカーペットに、レース装飾が目立つ、ピンクベースにブルーが調和したドレスを着用して上がった。主催側は「サプライズ登場です」と紹介した。韓国メディアのスポーツ朝鮮は18日「骨盤部分には少しカットが入っており、官能美を一層高めた」と報じた。LISAは、HBOド