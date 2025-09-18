【モデルプレス＝2025/09/18】俳優の志尊淳（しそん・じゅん／30）が15日、ファンクラブイベント「S.S.J 2025」の東京公演を開催。モデルプレスでは、終演後に独占インタビューを行い、イベントの感想やファンへの想いを聞いた。【写真】指輪を1年間匂わせ続けていた志尊淳◆志尊淳ファンクラブイベント「S.S.J 2025」毎年恒例のファンクラブイベント。今年は30歳という節目の年を迎え、大阪と東京の2都市で計8公演を開催。歌のカ