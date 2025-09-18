リンガーハットとエースコックのコラボカップめん「タテ型リンガーハットの長崎ちゃんぽん」と「タテ型リンガーハットのピリカラちゃんぽん」が2025年9月29日(月)に登場します。リンガーハットの「長崎ちゃんぽん」と「ピリカラちゃんぽん」を再現しているとのこと。そんな両製品が一足先にGIGAZINE編集部に届いたので、実際に食べて味を確かめてみました。タテ型リンガーハットの長崎ちゃんぽん タテ型リンガーハットのピ