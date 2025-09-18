Ｊ２磐田は１８日、ＤＦハッサン・ヒルがイスラエルのイフド・ブネイ・サフニンに期限付き移籍すると発表した。期間は来年５月末まで。ヒルは昨年途中に磐田入り。今季リーグ戦の出場機会はなく、７月には移籍を前提とした手続きと準備のためチームを離脱したことが発表されていた。