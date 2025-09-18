台風15号に伴い発生した国内最大級の竜巻からあす19日で2週間。特に被害が大きかった静岡･牧之原市には、いまだ竜巻の爪痕が残っています。生活再建に向けた行政の対応はどうなっているのでしょうか？9月5日、日本最大級の竜巻が襲った牧之原市。18日、特に被害が甚大だった牧之原市細江に行ってみると…。（高山 基彦 キャスター）「先週までは道路の脇に折れた電柱がありましたが無くなっています。ただ、屋根にブルӦ