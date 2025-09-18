◇ア・リーグアストロズ5―2レンジャーズ（2025年9月17日ヒューストン）アストロズは17日（日本時間18日）、本拠でのレンジャーズ戦に勝利。3連戦3連勝とスイープに成功し、ア・リーグ西地区首位の座を奪還した。初回、先頭・ペーニャの二塁打を足がかりに2死満塁からディアスの2点打で先制。2―2の3回にはアルテューベの26号2ランで勝ち越した。5回にはペーニャにも16号ソロが飛び出し、リードを広げ、相手先発でサイ・