夏の定番である「そうめん」だが、残暑の影響で9月の売上が伸びていることや単身者の利用シーン拡大などがリサーチ・アンド・イノベーションの分析で明らかとなった。調査には毎月約30万人が利用するスマートフォン向けアプリ「CODE（コード）」の購買データを使用。以下、同社の西村まどかさんが寄稿する。暦の上では秋に入る9月だが、依然として残暑がニュースになるなど、かつてのように涼しさを感じる季節ではなくなりつつある